Российская национальная библиотека планирует воссоздать Галерею Петра Великого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) планирует к 350-летию Петра Великого в 2022 году воссоздать историческую галерею, экспонаты которой были связаны с первым российским императором и его эпохой, сообщил журналистам гендиректор РНБ Александр Вершинин.

"Мы сейчас запустили и уже отправили на госэкспертизу проект по созданию "Петровской золотой палаты". Был такой проект еще в середине XIX века, который придумал и реализовал Владимир Васильевич Стасов в виде Галереи Петра Великого. В следующем году рассчитываем, что начнутся работы по современному проекту", - сказал Вершинин.

Галерея Петра I была открыта в Императорской публичной библиотеке в 1858 году, изначально ее фонд составил около 200 экспонатов, многие из которых отбирал Стасов, являвшийся тогда помощником директора учреждения. К 1903 году коллекция занимала уже два зала на втором этаже первого здания библиотеки - Соколовского корпуса, где сейчас размещается хранилище Русского книжного фонда. Собрание считалось одним из самых знаменитых в Европе, сам Стасов называл коллекцию Петровской золотой палатой. Последнее упоминание о собрании в архиве библиотеки относится к 1940 году.

Доступ к документальному наследию петровской эпохи

Гендиректор пояснил, что в тех помещениях, где Петровская галерея размещалась при Стасове, воссоздать палату не удастся из-за сложностей с перемещением хранящихся там книг. "Нам потребовалось найти помещение, которое можно было бы приспособить. Нашлось неплохое решение - тоже в историческом комплексе, в так называемой Косой галерее, которая соединяет здания [архитекторов] Воротилова и Собольщикова", - добавил он.

Ведется отбор материалов для будущего выставочного пространства. Согласно данным РНБ, основу проекта составят библиотечные коллекции материалов петровского времени, в том числе более 10 тыс. изображений, связанных с личностью императора, собрание его писем и бумаг, журналы походов, книги и карты того времени и многое другое. Предполагается также дополнить материалы из фондов печатными и цифровыми копиями памятников книжной культуры и посвященными Петру I музейными экспонатами.

На базе выставочного пространства планируется создать федеральный центр истории книжной культуры, который будет заниматься научно-исследовательской работой по сбору и описанию культурного и научного наследия петровского времени, а также выпуском просветительских изданий и тематической печатной сувенирной продукции.

В преддверии юбилея Петра I в РНБ планируют также вернуть на фасад корпуса Соколова старое название - Императорская публичная библиотека. "Название на фасаде менялось. Сначала Императорская публичная библиотека, потом Государственная публичная библиотека, теперь Российская национальная библиотека. Восстанавливая исторический библиотечный комплекс "Публички", хотелось бы вернуть первоначальную надпись на здание", - пояснил Вершинин.

Празднование 350-летия Петра I

В мае 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Санкт-Петербурге заседание оргкомитета, на котором обсуждался план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году. В Петербурге пройдет порядка 110 мероприятий, среди которых научные конференции, выставки, экскурсии, а также тематические уроки и исторические и литературные конкурсы. Также запланировано издание сборников архивных документов и книг.

РНБ - одна из крупнейших в мире библиотек и вторая по величине фондов в России. В 2020 году РНБ отметит 225-летие с момента основания. В фондах библиотеки хранится около 38 млн экземпляров произведений печати и других информационных ресурсов, в том числе на электронных носителях. Ежегодно библиотеку посещают более 1 млн читателей, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 5 млн пользователей.