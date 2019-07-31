В ЦИК РФ поступило несколько коллективных жалоб на муниципальные избиркомы Петербурга

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ЦИК РФ получил несколько коллективных жалоб на работу избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в среду на заседании Центризбиркома его секретарь Майя Гришина.

"Было несколько жалоб, они все или в суде, или у нас. В основном это коллективные жалобы по ряду муниципальных образований, где-то затронуто примерно пять муниципальных образований", - проинформировала она, уточнив, что жалобы подаются в коллективной форме, поскольку речь в них идет об отказе приема документов у нескольких кандидатов.

Кроме того, уточнила Гришина, во вторник в ЦИК пришла "жалоба на бездействие" по избиркому Сергиевского муниципального образования. В свою очередь зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев предложил принять кадровые решения по ИКМО, назвав работу данной комиссии "вызывающей для общества".

"Процесс надо продолжать, надеемся, что правоохранительные органы и суды не будут затягивать [рассмотрение жалоб по работе ИКМО Петербурга], чтобы впредь было неповадно и не срывали нам кампанию", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Выборы в Петербурге

В единый день голосования в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.

По данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов, в том числе на фактически парализованную работу ИКМО и отказ в приеме документов у потенциальных кандидатов. Горизбирком Петербурга направил следователям материалы по факту нарушений для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). В начале избирательной кампании муниципальных депутатов ГИК обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням. По данным на 29 июля, горизбирком отменил 275 отказов ИКМО.

Как сообщила ранее в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга, председатель ИКМО "Сергиевское" в Выборгском районе Петербурга Елена Элконина была оштрафована на 3 тыс. рублей по статье "неисполнение решения избирательной комиссии".