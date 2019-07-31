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В ЦИК РФ поступило несколько коллективных жалоб на муниципальные избиркомы Петербурга

Зампредседателя Центризбиркома предложил принять кадровые решения по избиркому Сергиевского муниципального образования, назвав работу этой комиссии "вызывающей для общества"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ЦИК РФ получил несколько коллективных жалоб на работу избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в среду на заседании Центризбиркома его секретарь Майя Гришина.

"Было несколько жалоб, они все или в суде, или у нас. В основном это коллективные жалобы по ряду муниципальных образований, где-то затронуто примерно пять муниципальных образований", - проинформировала она, уточнив, что жалобы подаются в коллективной форме, поскольку речь в них идет об отказе приема документов у нескольких кандидатов.

Кроме того, уточнила Гришина, во вторник в ЦИК пришла "жалоба на бездействие" по избиркому Сергиевского муниципального образования. В свою очередь зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев предложил принять кадровые решения по ИКМО, назвав работу данной комиссии "вызывающей для общества".

"Процесс надо продолжать, надеемся, что правоохранительные органы и суды не будут затягивать [рассмотрение жалоб по работе ИКМО Петербурга], чтобы впредь было неповадно и не срывали нам кампанию", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Выборы в Петербурге

В единый день голосования в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.

По данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов, в том числе на фактически парализованную работу ИКМО и отказ в приеме документов у потенциальных кандидатов. Горизбирком Петербурга направил следователям материалы по факту нарушений для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). В начале избирательной кампании муниципальных депутатов ГИК обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням. По данным на 29 июля, горизбирком отменил 275 отказов ИКМО.

Как сообщила ранее в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга, председатель ИКМО "Сергиевское" в Выборгском районе Петербурга Елена Элконина была оштрафована на 3 тыс. рублей по статье "неисполнение решения избирательной комиссии".

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