Состояние госпитализированных в Астрахани иранских моряков улучшилось

АСТРАХАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Медики отмечают положительную динамику у госпитализированных в Астрахани членов экипажа судна "Тина" под иранским флагом. Об этом в среду ТАСС сообщили в генкосульстве Ирана.

В ночь на 30 июля экипаж иранского судна обратился за медицинской помощью в центральном грузовом порту в Астрахани, 10 человек были госпитализированы с признаками ОРВИ. Позже пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что у иранских моряков зарегистрирована острая кишечная инфекция.

"Сейчас в больницу выехал генконсул Ирана, он беседует с моряками. Известно, что у восьми из 10 наших моряков есть подозрение на кишечную инфекцию. Но у всех, по словам врачей, отмечается положительная динамика, им стало лучше", - сказали в генконсульстве.

В больнице ТАСС также подтвердили, что "состояние моряков стабильное, подозрение, что заболевание вызвано вирусом, сохраняется".

Ранее сообщалось, что всего на борту судна "Тина" находились 14 членов экипажа. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, среди членов экипажа - один россиян, двое граждан Украины, 11 граждан Ирана. В больницу попали только граждане Ирана.