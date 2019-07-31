В Чувашии на руководителя лагеря завели дело об административном нарушении

ТАСС, 31 июля. Руководитель палаточного лагеря в Ядринском районе Чувашии привлечен к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой прокуратуры республики.

"Прокуратурой Ядринского района совместно с сотрудниками отделения МВД России по Ядринскому району проведена проверка детского палаточного лагеря. В отношении руководителя лагеря возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, детско-юношеский спортивный клуб "Такуан" организовал палаточный лагерь на поляне около реки Сура за деревней Сареево Ядринского района. В нем разместились 35 воспитанников в возрасте от 10 до 14 лет и два тренера. В лагере были установлены две палатки - для приема пищи и спальная.

Отмечается, что у работников лагеря отсутствовали документы о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и медицинского обследования, а также не были предоставлены документы об образовании, квалификации и отсутствии судимости. В лагере не было медицинского работника. Питание детей не соответствовало требованиям - отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

В сообщении пресс-службы надзорного ведомства говорится, что руководство лагеря не смогло предоставить разрешительные документы на организацию выездного детского лагеря. Уведомления в Министерство образования и молодежной политики Чувашии, ядринскую районную администрацию и управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике не направлялись. Выезд не был согласован, в реестре организаций отдыха и оздоровления детей Чувашии лагерь также не состоит.