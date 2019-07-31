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Сайт ГИБДД перестал работать после публикации карты с дорожными камерами

Как сообщил источник в правоохранительных органах, сбой связан с наплывом посетителей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Официальный сайт Госавтоинспекции перестал работать после публикации карты с месторасположением дорожных камер.

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"Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России", - говорится в сообщении на сайте ГИБДД.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что сбой связан с наплывом посетителей, которые проявили интерес к новому разделу, где была опубликована карта с камерами фиксации.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о том, что в среду на сайте Госавтоинспекции начал работу в тестовом режиме новый интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ.

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