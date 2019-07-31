Сайт ГИБДД перестал работать после публикации карты с дорожными камерами

"Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России", - говорится в сообщении на сайте ГИБДД.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что сбой связан с наплывом посетителей, которые проявили интерес к новому разделу, где была опубликована карта с камерами фиксации.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о том, что в среду на сайте Госавтоинспекции начал работу в тестовом режиме новый интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ.