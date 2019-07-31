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Сбой в движении электричек произошел из-за обрыва проводов под Петербургом

Задержка затронет движение электричек из Санкт-Петербурга до станции Поселок с остановкой в Павловске, обратного поезда этого же направления и электропоезда из Оредежа в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Сбой в движении пригородных поездов на Витебском направлении Октябрьской железной дороги произошел в среду из-за обрыва проводов на станции Антропшино в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе дороги.

"Сегодня около 11:00 мск на станции Антропшино Октябрьской железной дороги была обнаружена неисправность устройств контактной сети", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что задержка затронет движение электричек из Санкт-Петербурга до станции Поселок с остановкой в Павловске, обратного поезда этого же направления и электропоезда из Оредежа в Санкт-Петербург.

"Время задержки составит более двух часов. Железнодорожники ведут работы по устранению неисправности и восстановлению графика движения поездов", - отметили в пресс-службе.

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