Диетологи предложили формировать потребительскую корзину по гендерному признаку

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи подготовил проект по формированию набора продуктов питания в потребительской корзине по гендерному признаку и возрасту. Документ согласован с Минздравом и Роспотребнадзором, сообщил в среду ТАСС главный диетолог Минздрава, научный директор Центра, академик РАН Виктор Тутельян.

"В настоящее время подготовлен проект по заданию Минтруда. Согласованный, поддержанный Минздравом и Роспотребнадзором. Проект базовых наборов пищевых продуктов для питания различных групп населения", - сказал Тутельян.

Он пояснил, что если раньше формировались так называемые минимальные наборы продуктов питания в структуре потребительской корзины, то в настоящее время сформирован базовый набор, который полностью отвечает физиологическим потребностям человека. "Но не в усредненном виде, а дифференцированный по возрасту, полу. Отдельно дети, отдельно - люди пожилого, старческого возраста", - добавил он.

Диетолог пояснил, что цель нового рациона - удовлетворение физиологических потребностей разных групп населения в энергии. По его словам, проект направлен на достижение цели увеличения продолжительности жизни населения. "В настоящее время и государство, и руководство государства понимают, что один из наиболее эффективных рычагов - это улучшение питания и создание условий для этого. Поэтому такое задание, и мы выходим на новый уровень", - отметил Тутельян.

Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Исходя из ее состава и размера власти рассчитывают прожиточный минимум, от которого зависит минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум также учитывает обязательные ежемесячные платежи и сборы. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.