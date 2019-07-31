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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Филарет попросил минюст продлить регистрацию Киевского патриархата

Предстоятель неканонической УПЦ ссылается на закон о свободе совести

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился с просьбой к министру юстиции Павлу Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП. Об этом говорится в письме Филарета к министру юстиции, опубликованном в Facebook.

"До нас дошла информация, что министерство юстиции намерено снять с регистрации УПЦ КП и лишить права юридического лица Киевскую патриархию УПЦ КП на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной церкви Украины [ПЦУ]. Ни руководство ПЦУ, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к УПЦ КП никакого отношения", - заявил Филарет.

Он напомнил, что 20 июня состоялся поместный собор, принявший постановление о продлении деятельности УПЦ КП и выход ее из состава ПЦУ.

"Поэтому на основании закона о свободе совести УПЦ КП имеет право на свое существование. Просим министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП как юридического лица", - пишет Филарет министру юстиции.

15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор двух украинских некононических церковных объединений (Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской православной автокефальной церкви), на котором было объявлено о создании новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Вскоре Филарет, которому решением собора ПЦУ было присвоено звание почетного патриарха, начал утверждать, что при переговорах о создании ПЦУ ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены. Филарет заявил о выходе УПЦ КП из состава ПЦУ и 25 июня создал собственный синод КП - из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужение. Филарет также раскритиковал деятельность ПЦУ и полученный ею от Константинопольского патриархата томос об автокефалии. В свою очередь священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея.

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УкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на УкраинеФиларет Денисенко (украинский религиозный деятель)
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