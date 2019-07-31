Кабмин обсудит выделение 10 млрд руб. на закупку машин скорой помощи и школьных автобусов

ГОРКИ, 31 июля. /ТАСС/. Правительство обсудит выделение из своего резервного фонда 10 млрд рублей на закупку для регионов машин скорой помощи и школьных автобусов. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина в среду.

"Мы регулярно выделяем деньги на закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Обсуждали эту тему недавно в Курске, а сегодня распределим на эти цели из резервного фонда правительства 10 млрд рублей", - сказал он.

По словам Медведева, половина этой суммы пойдет на закупку не менее 1200 автомобилей скорой помощи, столько же - на приобретение не менее 2200 автобусов, "на которых можно будет перевозить детей школьного и, при необходимости, дошкольного возраста".