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Кабмин обсудит выделение 10 млрд руб. на закупку машин скорой помощи и школьных автобусов

По словам премьера Дмитрия Медведева, средства будут распределены из резервного фонда правительства
Заседание правительства РФ, 31 июля 2019 года Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Заседание правительства РФ, 31 июля 2019 года
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 31 июля. /ТАСС/. Правительство обсудит выделение из своего резервного фонда 10 млрд рублей на закупку для регионов машин скорой помощи и школьных автобусов. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина в среду.

"Мы регулярно выделяем деньги на закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Обсуждали эту тему недавно в Курске, а сегодня распределим на эти цели из резервного фонда правительства 10 млрд рублей", - сказал он.

По словам Медведева, половина этой суммы пойдет на закупку не менее 1200 автомобилей скорой помощи, столько же - на приобретение не менее 2200 автобусов, "на которых можно будет перевозить детей школьного и, при необходимости, дошкольного возраста".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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