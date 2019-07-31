Власти Кузбасса предлагают на федеральном уровне запретить продажу алкоголя в многоэтажках

КЕМЕРОВО, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил изменить федеральное законодательство и предоставить регионам право вводить запрет на продажу алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах. Парламентарии Кузбасса единогласно поддержали инициативу главы региона и приняли соответствующее постановление на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области.

"У нас нет полномочий, чтобы запретить продажу пива на розлив в точках общепита в многоквартирных домах, это прерогатива федерального законодательства. Поэтому я предлагаю выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в ст. 16 федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции". Эти изменения предоставят органам власти в регионах право устанавливать дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах", - сказал Цивилев на парламентской сессии.

Глава региона напомнил, что с февраля в Кузбассе областным законом введен запрет на продажу алкоголя в торговых точках, которые расположены в многоквартирных домах, если их площадь составляет менее 50 кв. метров. Закон направлен на снижение потребления алкогольных напитков населением. Планировалось, что данная инициатива приведет к ликвидации многочисленных пивных магазинов, которые расположены на первых этажах многоэтажных домов. Однако предприниматели стали открывать на месте магазинов кафе и бары, на работу которых действие регионального закона не распространяется.

"У нас уменьшилось количество [торговых] точек [по продаже алкоголя в многоквартирных домах], но не сильно. Есть и негативные последствия в этом [областном] законе: бизнес умеет адаптироваться, они (предприниматели - прим. ТАСС) расширили квадратные метры, а наиболее продвинутые стали делать общепит и продавать пиво на розлив", - пояснил губернатор.

По словам спикера областного парламента Вячеслава Петрова, в ближайшее время законодательная инициатива будет направлена в Совет Федерации. Если ее поддержат и одобрят сенаторы, постановление будет передано на рассмотрение в Госдуму.

"Принятое постановление о федеральной законодательной инициативе - это первый шаг. Мы эту инициативу направим на федеральный уровень в Совет законодателей при Совете Федерации, чтобы они высказали свое мнение. Дальше это поступит в Госдуму РФ", - сказал Петров.