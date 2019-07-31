Скоростные поезда между Петербургом и Финляндией отменят 3 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Все скоростные поезда "Аллегро", которые курсируют между Санкт-Петербургом и Хельсинки, отменены в субботу 3 августа из-за ремонтных работ на железных дорогах в Финляндии, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".

"В связи с ремонтными работами на инфраструктуре железных дорог Финляндии, отменяются все скоростные поезда "Аллегро" отправлением 3 августа как из Санкт-Петербурга, так и из Хельсинки", - говорится в сообщении.

По данным сайта РЖД, в день между Петербургом и Хельсинки курсирует четыре электропоезда "Аллегро".

"Аллегро" - международный скоростной поезд, который запущен в 2010 году компанией Oy Karelian Trains - совместным предприятием компании "Российские железные дороги" и финским перевозчиком VR Group. Поезда построены французской машиностроительной компанией Alstom, они могут развивать скорость до 220 км/час.