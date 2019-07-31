В США спасли пять оказавшихся на мелководье черных дельфинов

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Биологи при содействии десятков добровольцев спасли пять крупных морских млекопитающих, именуемых гриндами или черными дельфинами, которые оказались на мелководье рядом с городом Редингтон-Бич (штат Флорида). Об этом сообщила во вторник местная газета Tampa Bay Times.

Гриндов в понедельник рано утром заметили недалеко от побережья Мексиканского залива. Гулявшие по пляжу люди увидели, что животные находятся на небольшой глубине и оповестили представителей властей. Самостоятельно покинуть это место черные дельфины не могли. Без помощи человека они бы погибли, полагают эксперты.

В операции по спасению гринд принимали участие сотрудники Береговой охраны, специалисты Национального управления США по исследованию океана и атмосферы, персонал океанариума в городе Клируотер (штат Флорида), а также десятки добровольцев. Животных прикрыли от солнца и в течение нескольких часов поливали водой из шлангов. Трех гринд более старшего возраста на лодках отвезли дальше от берега и выпустили. Две молодые особи были доставлены в океанариум в Клируотере. Ученые в течение нескольких дней будут наблюдать за ними, чтобы удостовериться, что они не заболели из-за пережитого стресса. Позже животных также планируется отпустить. Ученые установили на теле всех пяти особей специальные датчики для отслеживания их перемещений.

Официальный представитель океанариума Карли Вендел сообщила журналистам, что случаи, когда целые группы гринд оказываются на мелководье, довольно редки. По ее словам, с 1990 года такие ситуации имели место лишь около десятка раз. Животные этого вида, как правило, живут группами, в которые могут входить до нескольких десятков особей. Гринды могут достигать примерно девять метров в длину, они питаются моллюсками и рыбой.

Ученые на данный момент точно не знают, почему гринды оказались на непривычном для них мелководье. Как заявил журналистам биолог из Университета штата Флорида Майк Уолш, в то время, когда группы этих животных совершают продолжительные миграции, направление движения определяет вожак. Если он по каким-то причинам ошибается, вся группа может оказаться в затруднительном положении. Как подчеркнул Уолш, гринды крайне неохотно покидают попавших в беду сородичей.