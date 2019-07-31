У израильского побережья Красного моря впервые за год заметили китовых акул

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Израильские экологи впервые за год засекли несколько особей крупнейшей на планете рыбы - китовой акулы - в водах Красного моря у берегов курортного города Эйлат. Об этом сообщает газета Times of Israel.

"За последние шесть недель эксперты по охране природы обнаружили четырех представителей этого самого крупного вида акул у берегов Эйлата. Китовые акулы, которые встречаются в тропических морях по всей планете, не были замечены в этом районе по меньшей мере в течение года", - пишет газета.

Издание отмечает, что китовые акулы фильтруют воду у поверхности, собирая планктон и мелкую рыбу. Они путешествуют на огромные расстояния в поисках пищи. Присутствие этих самых крупных рыб в мире в каком-либо районе считается индикатором наличия там здоровых популяций планктона.

Живущие до 80 лет китовые акулы, длина которых достигает 15 метров, а вес - 34 тонн, не представляют опасности для человека. Невозможно достоверно установить, сколько особей этого вида сейчас живет в водах Мирового океана, так как такую информацию можно получить только путем наблюдения за ними и прямого пересчета. Тем не менее, в последние годы у ученых появились новые инструменты для их учета: они создают международную базу данных индивидуальной для каждой особи схемы белых пятен на спине, что позволяет отслеживать передвижение морских гигантов.

Специалисты всего мира ведут дискуссии о размерах популяции этой рыбы, и, по ряду оценок, их численность уже не превышает одной тысячи особей. По классификации международной Красной книги, китовые акулы относятся к уязвимым видам и находятся под угрозой вымирания. По статистике природоохранных организаций, за последние полвека численность представителей этого вида сократилась на 80-90%.