Двоих иранских моряков выписали из больницы в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Восемь из десяти госпитализированных в Астрахани членов экипажа судна "Тина" под иранским флагом остаются на лечении в больнице в Астрахани, двое - отпущены, сообщили в среду ТАСС в генконсульстве Ирана.

В ночь на 30 июля экипаж иранского судна обратился за медицинской помощью в центральном грузовом порту в Астрахани, 10 человек были госпитализированы с признаками ОРВИ. Позже пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что у иранских моряков зарегистрирована острая кишечная инфекция.

"Двое уже отпущены, у них была несерьезная ситуация. Сейчас в больнице восемь иранских моряков, из них у семи состояние значительно улучшилось, их планируют выписать завтра. Один - ждет результатов анализов, после их получения будет понятно, выпишут его или нет", - сказал представитель генконсульства.

Ранее сообщалось, что всего на борту судна "Тина" находились 14 членов экипажа. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, среди членов экипажа - один россиян, двое граждан Украины, 11 граждан Ирана. В больницу попали только граждане Ирана.