ЦИК не будет рассматривать жалобу Жданова, так как он подал в суд

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что комиссия не будет рассматривать жалобу незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова, который подал соответствующее обращение в суд.

"Если мне подтвердят информацию: один из кандидатов, которых мы должны рассматривать, подал заявление в суд. Это означает автоматическое прекращение рассмотрения вопроса на площадке ЦИК", - сказал Булаев журналистам, добавив, что это кандидат Иван Жданов, который ранее подал жалобу в Центризбирком.

Он также отметил, что на заседании рабочей группы ЦИК в четверг планируется рассмотреть жалобу незарегистрированного кандидата Константина Лисицы. "Если там не будет подано в суд, то мы будем рассматривать его заявление", - отметил Булаев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Она заверила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Московской городской избирательной комиссии может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления жалобы.

Мосгоризбирком в ходе заседаний 25, 26 и 30 июля оставил без удовлетворения жалобы некоторых так называемых независимых кандидатов на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы. В частности, в регистрации было отказано Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константинасу Янкаускасу, Юлии Серебрянской, Константину Лисице, Елене Русаковой, Любови Соболь и Илье Яшину. Впоследствии ряд кандидатов обжаловали решение городской комиссии в Центризбиркоме.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.