Соорганизатора акции 3 августа в Москве Светова арестовали на 30 суток

"Суд признал Светова виновным в совершении правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на 30 суток соорганизатора намеченной на 3 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, члена Либертарианской партии Михаила Светова за повторное нарушение правил организации митинга. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что Светов был задержан на Новом Арбате после переговоров в мэрии по поводу согласования шествия 3 августа. Власти Москвы и организаторы акции не пришли к соглашению по поводу ее согласования. Представители Либертарианской партии просили согласовать проведение мероприятия на Лубянской площади с 14:00 до 16:00 мск 3 августа с количеством участников до 15 тыс. человек. Мэрия с таким вариантом не согласилась, предложив провести мероприятие на проспекте Сахарова, с чем не согласны организаторы.

27 июля в центре Москвы прошел несанкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. его участников, СК возбудил четыре уголовных дела по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов. Суды получили 278 административных дел на участников митинга, более 60 арестованы, более 160 оштрафованы.

Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.