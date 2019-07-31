Организаторы фестиваля Harley Days в Петербурге ожидают байкеров из 50 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Международный мотофестиваль St. Petersburg Harley Days, который пройдет 2-4 августа в Петербурге, соберет любителей мотоциклов из порядка 50 стран мира. Об этом в среду журналистам сообщила директор фестиваля Елена Тимохина.

"Более 49 стран у нас в этом году будут представлены, более 100 тыс. посетителей в целом на площадке. По количеству мотоциклистов посмотрим - 8-9 тыс. Интерес огромный", - сказала Тимохина, отметив, что в прошлом году фестиваль собрал около 7 тыс. байкеров из порядка 45 стран.

Посетители смогут увидеть мотоциклы различных моделей, пообщаться с байкерами, посетить концерт, на котором музыканты будут исполнять хиты рок-музыки, блюза и других жанров. Специальным гостем церемонии открытия станет певец Александр Розенбаум. "Александр Яковлевич будет у нас на открытии со своей песней. Возможно, будет даже написан гимн", - сказала Тимохина.

Главным событием фестиваля станет мотопарад, который пройдет по улицам города 3 августа. Мотоциклисты стартуют с Дворцовой площади и, проехав по разным районам Петербурга, финишируют на улице Зодчего Росси. "Мы не перекрываем движение, мы едем так, как едут участники дорожного движения, нас сопровождают ГИБДД", - пояснила директор фестиваля.

Как подчеркивают организаторы, мероприятие организовано для всей семьи. "Для детей будет очень интересная программа", - отметила Тимохина.

Мотофестиваль St. Petersburg Harley Days внесен в план городских мероприятий. В 2017 году мероприятие заняло первое место в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.