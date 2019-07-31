В Генпрокуратуре гражданам посоветовали не нарушать закон во время массовых акций

"Цель людей, которые приходят на несогласованную акцию, заключается совсем в другом - им не важен конечный результат, важен процесс. Здесь, думаю, мы им ничем помочь не сможем, можем только посоветовать не нарушать закон", - сказал журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Он отметил, что прокуратура следит за соблюдением законодательства в этой области. "Что касается исполнения закона, то у нас есть ограничения по формату проведения массовых мероприятий, они действуют везде. Если кто-то хочет выйти со своими требованиями и чаяниями, то должен руководствоваться законом", - сказал представитель Генпрокуратуры. По его мнению, то, что организаторов массовых акций не устраивают какие-то площадки для их проведения, никак не соотносится с целями мероприятия. "У нас в Москве проходили массовые акции, на которые выходили люди, которые не согласны были с первичным планом реновации, например. После этого и план, и программа, и даже формат реновации был скорректирован", - напомнил Куренной.

Накануне в ходе коллегии надзорного ведомства генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил принять эффективные меры для пресечения несанкционированных акций и других нарушений закона в период подготовки к выборам. Его первый заместитель Александр Буксман сообщил, что произошедшие в Москве несанкционированные акции диктуют "необходимость корректировки организации надзора в период подготовки к проведению единого дня голосования".

27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона. Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело о массовых беспорядках, а также три уголовных дела по фактам применения насилия в отношении представителей власти.