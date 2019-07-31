Новгородские власти решили перевыполнить план по соцконтрактам с малоимущими семьями

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 июля /ТАСС/. Власти Новгородской области досрочно выполнили план по социальным контрактам на 2019 год, оказав поддержку 43-м малоимущим семья, и планируют продолжить работу по этому направлению. Об этом ТАСС сообщили в среду в Министерстве труда и социальной защиты населения Новгородской области.

Социальные контракты с малоимущими семьями заключают в регионе в рамках пилотного проекта Минтруда РФ по борьбе с бедностью. Контракты подразумевают оказание финансовой помощи на развитие личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела, переобучение членов семьи по той или иной специальности.

"С начала года выдано 43 социальных контракта на сумму почти в 2 млн рублей. Средний размер помощи семье составил 45 тыс. рублей", - сказали в региональном министерстве, добавив, что предварительный план на 2019 год выполнен, и теперь власти рассматривают возможность заключить еще несколько контрактов до конца года. Их количество пока не уточняется.

По информации, предоставленной ТАСС в региональном министерстве труда и социальной защиты населения, поддержка в виде социальных контрактов действует в Новгородской области с 2013 года. До 2018 года было заключено 147 социальных контрактов на сумму 5,5 млн рублей. Участие в пилотном проекте Минтруда РФ позволило региону увеличить количество социальных контрактов, выдаваемых семьям.

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартовал в 2018 году. Он направлен на детальный анализ причин бедности и выявление наиболее эффективных способов борьбы с ними. В проекте принимают участие восемь регионов, в том числе, Новгородская область, где, по данным регионального министерства труда и социальной защиты, из 600 тыс. жителей 86,5 тыс. человек располагают доходами ниже величины прожиточного минимума. К 2024 году доля граждан с доходом ниже уровня прожиточного минимума должна сократиться вдвое до 7,4%.