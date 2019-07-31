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Сотрудники УФСИН за полгода изъяли 257 телефонов, которые хотели пронести в столичные СИЗО

Кроме того, изъяли 15 тыс. 173 рубля, 8,6 л спиртных напитков и 37,03 г наркотических веществ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСИН по Москве за полгода изъяли 257 мобильных телефонов, которые пытались пронести в семь московских СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве, где подвели итоги работы за первое полугодие.

"Оперативная обстановка в учреждениях УИС Москвы управляемая. Групповых преступных проявлений и побегов среди спецконтингента не допущено, - сообщили в УФСИН. - При попытке доставки спецконтингенту изъяты 15 тыс. 173 рубля, 257 сотовых телефонов, 8,6 л спиртных напитков промышленного изготовления, 37,03 г наркотических веществ".

Приоритетными направлениями служебной деятельности в УФСИН назвали профилактику тяжких, особо тяжких преступлений и побегов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, снижение рецидивной преступности среди условно осужденных, соблюдение законности при исполнении уголовных наказаний и содержании под стражей, приведение условий содержания спецконтингента в СИЗО в соответствие с международными стандартами, повышение надежности охраны и наращивание плотности инженерно-технических средств охраны на охраняемых объектах подведомственных учреждений.

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