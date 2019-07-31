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Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст, назвав его ужасом

Президент Украины попросил никогда так больше не делать
Президент Украины Владимир Зеленский Анна Марченко/ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст. По сообщению издания "Украинские новости", в среду во время рабочей поездки президента в Черкассы съемочная группа телеканала "1+1" хотела подарить Зеленскому его бюст со следами красной помады от поцелуя автора.

"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", - отреагировал президент, призвав никого больше такого не делать.

Бюсты Зеленского из гипса высотой 23 см и весом 2,5 кг изготавливает и продает за 2 тыс. гривен ($78) 23-летняя жительница Винницы. "Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые на Украине!", - гласит надпись на сайте продаж, которые стартовали 25 июля. Сколько бюстов продано, пока не сообщается.

Ранее Зеленский заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников. "Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - советовал он соотечественникам в первые майские дни своего президентства. 

Теги
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