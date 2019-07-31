Электрички из Петербурга на Витебском направлении пустили в объезд из-за обрыва провода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Пригородные электропоезда из Санкт-Петербурга будут временно ходить на Витебском направлении Октябрьской железной дороги в объезд станции Антропшино в Ленинградской области, где в среду произошел обрыв проводов, сообщили в пресс-службе железной дороги.

"Железнодорожники частично восстановили поврежденную контактную сеть на станции Антропшино поезда до окончания восстановительных работ будут следовать измененным маршрутом через станцию Новолисино, минуя станцию Антропшино", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что из-за обрыва контактной сети было задержано пять пригородных электричек, время задержки составило от 9 минут до 2 часов и 14 минут.

Ранее сообщалось, что в среду у железнодорожной станции Антропшино в Гатчинском районе Ленинградской области произошел обрыв контактной сети, что стало причиной сбоя в движении пригородных поездов на Витебском направлении Октябрьской железной дороги.