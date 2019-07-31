Московские СИЗО переполнены на 10-12%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московские следственные изоляторы остаются переполненными на 10-12%. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве, по состоянию на 1 июля этого года величина перелимита составила 12,6 % (на 1 июля прошлого года - 14,5%). Фактическая численность спецконтингента, содержащегося в учреждениях УФСИН, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 1,89% (с 9911 до 9749 человек).

Ранее в столичном УФСИН сообщали, что на 1 января этого года в семи московских СИЗО содержалось 9625 человек, что было на 10,6% больше числа предусмотренных мест (на 1 января 2018 года - 10375 человек, на 19,8% больше лимита мест).

В УФСИН по Москве напомнили, что установленный лимит численности лиц, заключенных под стражу в СИЗО столицы, превышен уже седьмой год подряд, с апреля 2012 года, хотя имеет неуклонную тенденцию к снижению. Так, на начало 2017 года в СИЗО города находилось 11,5 тыс. человек, на 33% больше числа предусмотренных мест.

Кроме того, в первом полугодии в Москве на 8,26% сократилось число подозреваемых и обвиняемых, помещенных под домашний арест. В УФСИН пояснили, что это связано с началом применения новой меры пресечения - запрета определенных действий, близкой к домашнему аресту.