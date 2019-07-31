Общественная палата Приамурья объявила набор волонтеров для ликвидации последствий паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июля. /ТАСС/. Общественная палата Амурской области объявила набор добровольцев для помощи пострадавшим от паводка в устранении последствий чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации в среду.

"Работа добровольцев заключается в помощи пострадавшим от наводнения и сотрудникам МЧС в расчистке подворья, уборке мусора, восстановлении хозяйственных построек и важных социальных объектов", - уточняется в сообщении.

В Общественной палате региона добавили, что в группу волонтеров принимаются добровольцы от 18 лет. "Первый выезд групп пройдет в ближайшее время, планируются однодневные выезды в выходные дни в Мазановский район и близлежащие территории, затронутые паводком", - уточнили в организации.

С 25 июля на территории Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 30 населенных пунктов в 10 районах подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. Эвакуированы около 2,3 тыс. человек.