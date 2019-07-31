Рязанский Минздрав проверит информацию о массовом увольнении врачей в детской больнице

ТАСС, 31 июля. Министерство здравоохранения Рязанской области проверит информацию о массовом увольнении медиков из детской областной больницы. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Ирина Кузминова.

Ранее местные СМИ написали о том, что якобы 12 врачей и 20 медсестер хирургического отделения Детской областной клинической больницы имени Н. В. Дмитриевой написали заявления об увольнении по собственному желанию. Причиной этого якобы стала "некомпетентность руководства" больницы.

"Министерство создало специальную комиссию, в которую вошли представители ведомства. Специалисты проверят все факты, появившиеся сегодня в СМИ, и примут соответствующие управленческие решения. Информацию по числу уволившихся врачей и медсестер, которая озвучивается, мы пока не подтверждаем", - сказала собеседница агентства.

В марте этого года в хирургическом отделении больницы сменилось руководство.