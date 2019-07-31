Ученые исследуют окрестности вулкана на Камчатке для создания заказника

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Группа ученых обследует окрестности вулкана Николка на Камчатке для создания ботанического заказника, сообщала в среду пресс-служба регионального отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"В рамках проекта WWF России по сохранению уникальных еловых лесов Камчатки группа ученых Камчатского филиала Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН обследует окрестности вулкана Николка и район одноименной реки в Мильковском районе края. Цель экспедиции - сбор данных для создания ботанического заказника", - говорится в сообщении.

"До настоящего времени экосистема древнего вулкана Николка комплексно не обследовалась. Предварительные исследования показали, что коренные леса Николки являются домом для многих редких и реликтовых видов растений. Наша задача на этом этапе - уточнить границы территории, на которой в будущем планируется создать заказник, а также подготовить описание не только ельников, но и других растительных сообществ. Эти материалы станут базой для составления обоснования создания особо охраняемой природной территории", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории экологии растений Камчатского филиала Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Марины Вяткиной.

По информации ученых, в еловых лесах в окрестностях вулкана произрастают по меньшей мере 12 редких видов растений, часть из которых занесена в Красные книги Камчатского края и России. Некоторые, как, например, эриодерма войлочная, представляют особую ценность в масштабах всей планеты: еловые леса в районе Николки и Лазовского участка Кроноцкого заповедника - одно из четырех мест в мире, где встречается этот крайне редкий вид лишайника.

"Интерес к созданию заказника в районе Николки проявили региональные власти, о необходимости оградить эту территорию от антропогенного влияния ранее говорили ученые. Всемирный фонд дикой природы поддержал инициативу: мы открыли сбор средств на проведение изыскательских работ и подготовку научных материалов. Часть необходимой суммы уже собрана благодаря пожертвованиям наших сторонников. В виде грантов эти средства направлены на реализацию первого этапа проекта", - заявил директор Камчатского отделения WWF России Сергей Рафанов.

Предыдущие экспедиции, которые ученые проводили в 2014-2016 годах, выявили серьезные угрозы этому кластеру древних лесов. Прежде всего речь идет о вырубке, а также лесных пожарах, которые, например, летом 2016 года уничтожили свыше 190 га леса. По мнению экспертов, если не установить на территории охранный статус, через несколько лет эти леса будут полностью уничтожены.