Медики не выявили у Навального признаков отравления

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Врачи не выявили признаков отравления в анализах блогера Алексея Навального по итогам исследования. Об этом ТАСС сообщил главный врач НИИ скорой помощи им. Склифосовского Алексей Токарев.

"29 июля 2019 года из городской клинической больницы №64 в головную химико-токсикологическую лабораторию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского на исследования были доставлены биологические материалы пациента. Эта лаборатория является специализированной, имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ. По результатам выполненных исследований, вещества, вызывающие отравления не обнаружены", - сказал он.

Навальный был госпитализирован 29 июля из спецприемника с симптомами аллергической реакции, после оказания медицинской помощи его отправили обратно для дальнейшего отбытия административного ареста. Блогер опубликовал пост, в котором высказал опасения, что его состояние могло быть вызвано отравлением.