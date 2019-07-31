Власти Петербурга выделили 1 млн рублей на восстановление мемориала под Новгородом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Петербургские власти выделили более 1 млн рублей из городского бюджета на восстановление мемориала под Новгородом погибшим в войну детям, сообщили в среду в пресс-службе администрации губернатора.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, которое позволит предоставить из бюджета Санкт-Петербурга бюджету Новгородской области 1,095 млн рублей на ремонтно-восстановительные работы на мемориале "Детям, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В этой связи ранее председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков отмечал, что петербургские власти впервые приняли решение благоустроить мемориал за пределами региона.

Мемориал расположен на привокзальной площади села Лычково Демянского района Новгородской области. Он был установлен в 2005 году в память о трагедии 18 июля 1941 года, когда в результате авианалета погибли сотни эвакуированных из Ленинграда детей.