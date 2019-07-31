Военные прокуроры добились возмещения ущерба на 10,2 млрд рублей за полгода

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Военные прокуроры в России за полгода добились возмещения ущерба от выявленных преступлений на 10,2 млрд рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) по итогам коллегии надзорного ведомства за первое полугодие 2019 года.

"Благодаря работе военных прокуроров государству возмещен ущерб в размере 10,2 млрд рублей, что превышает показатель первого полугодия 2018 года почти в три раза", - сообщили в ГВП.

Заседание коллегии состоялось под председательством заместителя генпрокурора РФ, главного военного прокурора Валерия Петрова. На заседании он сообщил, что за полгода по требованию военной прокуратуры устранено более 217 тыс. нарушений закона. По материалам прокуратуры возбуждено 2,8 тыс. уголовных дел, военными прокурорами внесено 25,1 тыс. представлений, предостережены о недопустимости нарушения закона 5,7 тыс. должностных лиц, в суды заявлено 7,2 тыс. исков, к ответственности привлечены свыше 22 тыс. должностных и юридических лиц.

Также на заседании коллегии Петров потребовал активизировать работу по возмещению ущерба в сфере оборонно-промышленного комплекса. Как отметили в ГВП, совместно с Минобороны России решены многолетние проблемы выплаты компенсации расходов за наем жилых помещений офицерам и прапорщикам, проходящим службу за пределами страны. "Всего же в прошедшем полугодии с помощью военных прокуроров восстановлены права почти 230 тыс. военнослужащих, членов их семей и других граждан", - сообщили в пресс-службе.

При этом на заседании коллегии Петров отметил, что поддержание уровня готовности воинских частей и обеспечение безопасных условий службы являются одним из важнейших направлений в условиях интенсивной боевой подготовки войск. "В целях обеспечения военной безопасности государства необходимы дополнительные меры по усилению государственного контроля за качеством поставляемых в войска вооружений, военной и специальной техники, сокращению дебиторской задолженности Минобороны России и других ведомств, в которых предусмотрена военная служба", - отметили в ГВП.