Заявки на получение единой карты петербуржца подали 133 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Банки Санкт-Петербурга на текущий момент приняли более 133 тыс. заявлений на выдачу единой карты петербуржца (ЕКП), сообщил в среду журналистам председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко.

Прием заявлений на выдачу ЕКП начался с 6 мая. Карту выдают три банка - ВТБ, банк "Санкт-Петербург" и Сбербанк.

"На сегодняшний день подано 133 тыс. заявок, 56 тыс. карт - на руках. Я думаю, что 100 тыс. [выданных карт] случится в течение 1-1,5 месяца. Я думаю, что до конца года будет выдано до 400 тыс. карт. С учетом того, что сейчас лето, люди разъехались по отпускам, по оценке участников проекта - в конце третьего, в четвертом квартале более активный пойдет спрос на карту", - сказал он.

Обладатели многофункциональной именной карты будут иметь доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам, получать на нее зарплату и все виды бюджетных выплат. Она может использоваться как платежная карта, также есть опция записи на нее проездного билета. Карта выпускается на базе национальной платежной системы "Мир".

Сейчас карта включает четыре основных приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронную подпись. Для оформления необходимо лично обратиться в отделение одного из банков-партнеров проекта с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. Карта оформляется в течение двух недель. Ранее власти Петербурга сообщали о планах выдать около 2 млн ЕКП за два-три года.