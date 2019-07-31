Третью группу косаток из бухты Средней к местам выпуска сопроводят активисты Greenpeace

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Активисты международной общественной организации Greenpeace планируют сопровождать группу из трех косаток, находящихся в приморской бухте Средней, на пути к местам выпуска в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель российского отделения организации Оганес Таргулян.

"Мы планируем сопровождать их из Средней на всем пути до Хабаровска, затем присутствовать при перегрузке на баржу, которая пойдет по Амуру. Поскольку, как нам сказали, на судне нет пассажирских мест, то мы по суше добираемся в Иннокентьевку, встречаем животных там и сопровождаем далее уже к мысу Перовского, где их будут выпускать", - рассказал Оганесян.

Как сообщила в среду пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на официальном сайте ведомства, в третьей партии животных будут выпущены две самки и самец.

"Все три косатки в бухте Средней жили в одном вольере и представляют собой сложившуюся социальную группу. Хотя они по-видимому и не являются членами одной семьи, за время содержания в бухте Средняя у них сложились устойчивые командные отношения и определился лидер - крупная самка. По мнению ученых, такой состав группы повышает шансы успешного возвращения косаток в естественную среду обитания, возможного соединения с семьей диких сородичей или образования собственной семьи", - говорится в сообщении.

Транспортировка косаток будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевск на Амуре - побережье Охотского моря. На всех этапах пути животных будут сопровождать опытные тренеры, ветеринары и научные сотрудники. Дорога из бухты Средней до Охотского моря займет пять-шесть дней.