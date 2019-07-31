Специалисты завершили капремонт моста через реку Баксан на единственной дороге к Эльбрусу

НАЛЬЧИК, 31 июля. /ТАСС/. Движение по мосту через реку Баксан на трассе А-158 в Кабардино-Балкарии восстановлено в полном объеме, сообщила в среду пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

Трасса А-158 "Прохладный - Баксан - Эльбрус" протяженностью 105 км является единственной дорогой, связывающей Приэльбрусье с остальными регионами страны. Интенсивность движения по этой трассе составляет более 5 тыс. автомобилей в сутки.

"Движение по обновленному сооружению, расположенному на 93 км автодороги А-158 "Прохладный - Баксан - Эльбрус", открыто в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были заменены пролетное строение и опоры, фундаменты которых также усилили. "Для обеспечения безопасности дорожного движения установили свыше 100 м металлического барьерного ограждения. Для защиты сооружения от размывов рядом с объектом построили более 60 м железобетонных подпорных стен. Для комфорта и безопасности местных жителей и туристов, посетителей Приэльбрусья, специалисты обустроили более 100 м тротуаров", - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, трасса А-158 находится в нормативном состоянии на всем ее протяжении.