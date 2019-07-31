Пациентку частной клиники с кровотечением направили в государственную больницу на такси

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь. Материалы проверки направлены в ГУ МВД РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщила в среду пресс-служба Росздравнадзора по Москве и Московской области.

"Пострадавшая обратилась в клинику для проведения обследования перед процедурой искусственного оплодотворения. Во время процедуры гистероскопии произошел разрыв стенки матки, открылось внутрибрюшное кровотечение. Решение об экстренной госпитализации было принято врачами спустя 2 часа после окончания оперативных манипуляций. Сотрудники клиники отправили пострадавшую в больницу на такси, без сопровождения медицинского работника", - приводит пресс-служба слова помощника руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Елены Баландиной.

Материалы проверки направлены в Главное управление МВД РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ ("Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии").

Как отмечается в сообщении, в случае резкого ухудшения состояния здоровья после получения медицинской помощи передвигаться пациенту без сопровождения медицинского работника опасно, и это может иметь серьезные последствия.