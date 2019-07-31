В России половина заболевших раком легкого умирает в первый год после постановки диагноза

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Каждый второй заболевший раком легкого в России умирает в течение первого года после диагностирования болезни, сообщил в среду директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Минздрава Константин Лактионов.

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"Каждый второй пациент, которому будет установлен диагноз рак легких, умрет в течение первого года от установления диагноза. По этому показателю рак легких уверено опережает все другие патологии", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечается 1 августа.

Гендиректор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава Виталий Омельяновский, принявший участие в пресс-конференции, отметил, что средний возраст заболевшего раком легкого составляет 65 лет.

По словам Лактионова, выявить рак легкого на ранних стадиях сложно, поэтому в большинстве случаев его диагностируют на поздних стадиях. Он добавил, что критерием выздоровления от рака легких считаются пять лет. Если пациент пережил это время, он снимается с учета и считается выздоровевшим, добавил он.

"Если мы лечим пациента на первой стадии [заболевания], пять лет переживает 75% [больных], на второй - 50%, третьей - 20%. Если на четвертой... - 4%", - сказал директор НИИ.

Рак легкого - одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний. По данным Международного агентства по вопросам раковых заболеваний, ежегодно на Земле регистрируется миллион случаев заболевания этой болезнью. Основная причина болезни - курение. Согласно исследованиям, риск развития рака легкого у курящих мужчин и женщин выше в 20 раз по сравнению с некурящими.