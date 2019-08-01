Законы природы. За какие экологические нарушения меня могут оштрафовать?

В конце июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила значительно увеличить штрафы за экологические нарушения. В частности, для физических лиц они должны варьироваться от 5 до 50 тысяч рублей.
Напоминаем, какие правила в этой сфере действуют в России сейчас, и рассказываем, чем они отличаются от норм других стран.
За что меня могут оштрафовать?
Вот основные нарушения, которые допускают люди, по данным Росприроднадзора:
Организация несанкционированных свалок. За это могут оштрафовать на 1000–7000 рублей.
Загрязнение водоемов. За незаконное отведение сточных вод или попытку помыть автомобиль в реке придется заплатить 1500–2000 рублей.
"Многие считают, что, условно, одно ведро воды не может навредить водоему. Однако при мытье машин со сточными водами на водосборную площадь, в водоемы поступают нефтепродукты, взвешенные вещества, тяжелые металлы. При использовании моющих средств — еще и синтетические поверхностно активные вещества, растворы солей", — утверждают в ведомстве, добавляя, что попадание этих веществ в воду приводит к гибели биоресурсов и самого водоема.
Самовольное ограничение доступа к водоему. Штраф — 3000–5000 рублей.
Нарушение правил охоты. Штраф за браконьерство может составить от 500 до 5000 рублей, возможна также конфискация оружия и запрет на охоту.
Кроме того:
За разорение муравейника или птичьего гнезда вас имеют право оштрафовать на 300–500 рублей.
За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений могут наложить штраф до 5 тысяч рублей. Причем понять, что животное — редкое, иногда бывает непросто. Например, в Красную книгу Московской области входят гадюка и сом. У многих регионов есть свои Красные книги.
Кандидат биологических наук, доцент кафедры публичного права и правового обеспечения Государственного университета управления Анастасия Питрюк предупреждает, что использование потенциально опасных способов рыбалки (с использованием взрывчатых и химических веществ, электротока — прим. ТАСС), уничтожение крайне редких видов животных и растений приводит к переквалификации деяния в преступление.
Где я могу узнать больше?
Больше всего информации о правах и обязанностях граждан в сфере природопользования содержит Федеральный закон "Об охране окружающей среды".
Об административных нарушениях в области охраны окружающей среды речь идет в восьмой главе Административного кодекса.
Подробнее об экологических преступлениях можно узнать в 26-й главе Уголовного кодекса РФ.
Важную информацию содержат Водный и Лесной кодексы РФ, Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха", а также ФЗ об охоте и любительском рыболовстве.
Как выявляют нарушителей?
В ходе рейдовых мероприятий или в рамках административного расследования.
Однако, по словам главы Росприроднадзора, сейчас ведомству не хватает техники и специалистов для мониторинга окружающей среды. Светлана Радионова подчеркнула, что одной из причин отсутствия достаточного количества сотрудников является зарплата инспекторов, которая "непозволительно мала". "Контролер — особый вид государственного служащего, у него огромный объем ответственной работы, и он не может получать, как сейчас, 18 тыс. рублей. Надо минимум 50 тыс. рублей", — сказала она.
Зачем увеличивать штрафы?
По мнению Анастасии Питрюк, штрафные санкции за экологические правонарушения в России занижены и не выполняют своих функций, поскольку не приносят нарушителям ощутимых убытков и не предотвращают повторных нарушений. Однако резкое повышение штрафов может иметь и негативные последствия.
"Высокие штрафы для России часто оборачиваются ростом коррупционных составляющих. Мы можем столкнуться с ростом количества взяток со стороны правонарушителей", — делится опасениями Питрюк, добавляя, что можно не только наказывать, но и стимулировать природоохранную деятельность со стороны отдельных граждан. Например, можно финансово поощрять граждан, проводящих субботники или входящих в зеленые патрули, предоставлять им социальные льготы и обеспечивать взаимодействие с экспертами, способными дать консультацию по вопросам природоохраны.
Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков считает необходимым увеличение существующих штрафов, поскольку нынешние, по его словам, являются "номинальными" и не останавливают правонарушителей. При установлении размеров штрафов, по его мнению, необходимо в первую очередь учитывать размер ущерба, нанесенного окружающей среде.
Как обстоят дела в других странах?
Самой экологичной страной в мире является Швейцария. Мусор, не подлежащий вторичной переработке, граждане должны сдавать в специальных пакетах стоимостью два-четыре франка — таким образом взимается один из налогов на мусор. Попытка сэкономить на "правильном" пакете может обернуться штрафом 300 франков. Столько же придется заплатить за брошенный на землю окурок.
На втором месте — Франция. В 2016 году в стране ввели сертификаты качества воздуха, позволяющие классифицировать транспортные средства по количеству выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ и создавать "зеленые зоны" с ограничением движения для некоторых типов автомобилей. Штрафы за нарушения зон взимает полиция. Для легковых автомобилей они могут составить до €68, для грузовиков и автобусов — до €375.
Британцев, выбрасывающих бытовые отходы в неположенном месте, могут оштрафовать на сумму от £65 до £150. Штраф может быть наложен и на водителя машины, если пассажир выкинул мусор из окна. Великобритания в рейтинге экологически эффективных стран находится на шестой позиции.
В Германии (12-я строчка рейтинга) в каждой из 16 земель действует собственная система штрафов. Например, в Берлине за выброшенный в неположенном месте мелкий бытовой мусор (одноразовая посуда, окурки) полагается штраф в размере €35. В Гамбурге за такой же проступок штраф может варьироваться от €35 до €70.
За загрязнение водоемов мелким нетоксичным мусором (бутылки, упаковка, бумага) в Бранденбурге и Гессене нарушителя могут оштрафовать на сумму от €10 до €100, а в Нижней Саксонии — от €5 до €50.
Россия в экологическом рейтинге занимает 52-е место из 200.