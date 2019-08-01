Законы природы. За какие экологические нарушения меня могут оштрафовать?

В конце июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила значительно увеличить штрафы за экологические нарушения. В частности, для физических лиц они должны варьироваться от 5 до 50 тысяч рублей.

Напоминаем, какие правила в этой сфере действуют в России сейчас, и рассказываем, чем они отличаются от норм других стран.