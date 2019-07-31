Чердаки жилых домов в центре Петербурга оснастят сигнализацией до октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Управляющие компании намерены до октября 2019 года установить сигнализацию на чердаках около 169 жилых многоквартирных домов в центральных районах Петербурга, где проводятся незаконные экскурсии на крышах, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городского жилищного комитета.

"На сегодняшний день в Санкт-Петербурге насчитывается около 169 домов, где проводятся незаконные экскурсии на крышах. Эти дома расположены в центральных районах города. Планируем до 1 октября 2019 года совместно с управляющими компаниями, интернет-провайдерами, операторами кабельного телевидения, сотовыми операторами, чья аппаратура установлена на чердаках, установить на чердаках этих домов сигнализацию за счет средств компаний", - отметил собеседник агентства.

По данным профильного комитета, такая договоренность уже достигнута по 25 адресам.

Управляющие организации устанавливали взломостойкие двери, врезные замки и дополнительное укрепление, однако в ряде случаев нарушители срывали двери с петель и вырезали замки, пояснили в комитете.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил ограничить проход на крыши домов, чтобы пресечь незаконные экскурсии по зданиям города.