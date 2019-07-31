В порту Ростова задержали судно из-за долгов перед российско-украинским экипажем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Российско-украинский экипаж судна Vostok ("Восток") обратился в Российский профессиональный союз моряков с жалобой на невыплату зарплаты в размере более $71 тыс., судно задержано в порту Ростова-на-Дону. Об этом в среду сообщается на сайте профсоюза.

"Члены экипажа судна Vostok (флаг Того) бьют тревогу: компания "Blackmed Maritime Ltd." не выплачивает заработную плату. На сегодняшний день долг составляет более $71 тыс.. По словам моряков, судовладелец практически не производил выплат с января 2019 года по настоящее время, переведя деньги только за апрель", - говорится в сообщении.

По данным профсоюза, в составе экипажа 11 человек, среди них десять россиян и одна гражданка Украины, коллективный договор заключен не был. С 20 июня 2019 года теплоход стоит в порту Ростова-на-Дону. "По информации инспектора Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольги Ананьиной, государственный портовый контроль уже задержал судно Vostok, - уточнили в профсоюзе.

Как пояснила ТАСС Ананьина, судно задержано портовыми властями в связи с долгами по зарплате, однако не исключила, что у судна могут также быть технические проблемы. "Экипаж находится на борту", - рассказала она, уточнив, что зарплата все еще не выплачена. Ананьина также сообщила, что, по предварительным данным, судно принадлежит турецкой компании.