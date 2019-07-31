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Роспотрбенадзор не зафиксировал вспышки инфекций в зоне подтопления в Амурской области

Против вирусного гепатита А привили 851 человека, в том числе 217 детей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор не зафиксировал вспышки инфекций на подтопленных территориях Амурской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по состоянию на 31 июля 2019 год эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях и в целом по области стабильная. Групповой и вспышечной инфекционной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень заболеваемости вирусным гепатитом А и респираторными инфекциями не превышает уровня, характерного для текущего времени года. "По состоянию на 31 июля 2019 года привито против вирусного гепатита А 851 человек, в том числе 217 детей, 348 лицам, эвакуированным в пункты временного размещения, проведена профилактика острых кишечных инфекций поливалентным бактериофагом "Интести", охвачено противовирусными препаратами 475 эвакуированных", - добавляется в тексте.

Тем не менее пресс-служба отмечает сезонное распространение заболеваемости ротавирусной, норовирусной и энтеровирусной инфекциями, что в условиях ухудшения паводковой обстановки создает дополнительные риски.

Двадцать пятого июля на территории Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 30 населенных пунктов в десяти районах подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. Эвакуированы около 2,3 тыс. человек.

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