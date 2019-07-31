Фотовыставка с работами победителей конкурса "Снимай науку" пройдет в восьми городах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Фотовыставка "Снимай науку!", посвященная популяризации научного знания, откроется 7 августа в Москве, а осенью пройдет еще в семи городах России. Экспозицию составят работы финалистов и победителей одноименного конкурса, сообщила в среду пресс-служба одного из организаторов выставки Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

"Седьмого августа в парке искусств "Музеон" откроется фотовыставка "Снимай науку!". Экспозицию составят 42 работы финалистов и победителей фотоконкурса "Снимай науку!". Первыми уникальные кадры участников конкурса смогут увидеть москвичи, осенью фотовыставка пройдет еще в семи городах России", - говорится в сообщении.

В этом году в фотоконкурсе, который ежегодно проводит телеканал "Наука", приняли участие более 400 авторов, приславшие 2182 работы. Работы участников конкурса, в частности, используются для иллюстрации статей "Википедии", посвященных науке. В Москве фотовыставка будет работать до 7 сентября, осенью она откроется на центральных региональных площадках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, а именно в Твери, Курске, Новосибирске, Ростове, Нижнем Новгороде, Красноярске и Чите.

В работах, представленных на выставке, как отмечается в сообщении, можно увидеть, как самих ученых за работой, так и недоступные невооруженному глазу научные и природные феномены. Например, флуоресценцию коралла, возникшую под воздействием ультрафиолетового света, лапку пчелы с пыльцой, узоры на крыльях насекомых и другие изображения.

Среди организаторов выставки - телеканал "Наука", НП "Викимедиа РУ", Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Генеральный партнер ПАО "Тольяттиазот".

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ является крупнейшим российским проектом в области популяризации науки и технологий. Программа фестиваля рассчитана на широкую аудиторию без возрастных ограничений и включает в себя более 5000 мероприятий в 80 регионах России. В 2019 году главной темой фестиваля объявлена таблица Менделеева в честь провозглашенного Генеральной ассамблеей ООН Международного года Периодической таблицы химических элементов. Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ выступает официальным партнером ЮНЕСКО по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов в России.