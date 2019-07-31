МВД просит перенести матч "Спартак" - "Динамо" из-за запланированного на 3 августа митинга

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичная полиция обратилась к руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) с просьбой перенести матч четвертого тура премьер-лиги между футбольными командами "Спартак" - Динамо", который должен состояться 3 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Начальник столичного главка Олег Баранов направил письмо с предложением рассмотреть вариант переноса игры на другую дату", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одной из причин указана запланированная акция представителей оппозиции, которая, как ожидается, пройдет 3 августа в Москве.

"Обеспечение правопорядка на футбольном матче отнимает у сотрудников столичной много сил и средств. С учетом запланированной акции сил гарнизона московской полиции может не хватить и придется задействовать приданные силы из ближайших регионов", - сказал источник.

По его словам, в настоящий момент окончательное решение об отмене или переносе матча пока не принято. В то же время источник отметил, что руководство РПЛ категорически против переноса или отмены матча.

Матч четвертого тура премьер-лиги "Спартак" - "Динамо" запланирован на 19:00 мск 3 августа.