Главы фракций Госдумы призвали кабмин к экстренным мерам в борьбе с лесными пожарами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Руководители всех фракций Госдумы подписали совместное обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с призывом срочно принять дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами, а также создать рабочую группу по вопросам изменения законодательства в сфере лесопользования. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Справедливой России".
Свои подписи под обращением поставили глава думских единороссов Сергей Неверов, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Принимаемые правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации меры по урегулированию текущей ситуации являются недостаточными", - говорится в обращении, которое цитирует пресс-служба. В связи с этим главы фракций призывают кабмин совместно с региональными органами власти в кратчайшие сроки принять дополнительные меры. Предлагается создать дорожную карту планируемых мероприятий, определить источники их финансирования и назначить ответственных лиц.
Авторы обращения указывают и на то, что действующее законодательство позволяет прекратить либо приостановить работы по тушению лесных пожаров при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен огнем. Поэтому депутаты предлагают создать рабочую группу по вопросам изменения законодательства в области лесопользования, в которую должны войти члены правительства, представители профильных министерств, парламентарии, представители заксобраний и органов исполнительной власти субъектов РФ.