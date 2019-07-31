Главы фракций Госдумы призвали кабмин к экстренным мерам в борьбе с лесными пожарами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Руководители всех фракций Госдумы подписали совместное обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с призывом срочно принять дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами, а также создать рабочую группу по вопросам изменения законодательства в сфере лесопользования. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Справедливой России".

Свои подписи под обращением поставили глава думских единороссов Сергей Неверов, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.