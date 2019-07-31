Глава Минстроя предложил мобилизовать всех региональных чиновников Приангарья на место ЧС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Региональных чиновников в Иркутской области необходимо мобилизовать на место ЧС в Тулунском районе, где проходит вторая волна паводков. Эта мера должна ускорить решение проблем пострадавших жителей, считает министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Катастрофическая нехватка чиновников муниципального и регионального уровня в месте чрезвычайной ситуации, потому что количество пострадавших людей сегодня категорически большое, и количество чиновников, которые штатно там находятся и должны работать с гражданами, сегодня совершенно не соответствует количеству пострадавших. В связи с этим предлагаю мобилизовать чиновников. Это касается бюджетных учреждений, всех департаментов и министерств, для того, чтобы нам разрешить те вопросы, которые есть на месте", - заявил он в среду на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, по мнению министра, на месте ЧС должны работать не менее 70% сотрудников компании - оператора по проведению капитальных ремонтов в пострадавших при паводке домах.

Говоря о решении вопросов, связанных с ремонтом и предоставлением нового жилья, глава межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших от паводка районах, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий сообщил, что рассматривается вариант строительства многоквартирных домов для пострадавших от паводка в других районах Иркутской области, в том числе и под Иркутском. Также, по его словам, на место ЧС были приглашены представители Росгидропроекта, которые к воскресенью, 4 августа, должны разработать проект системы водоотведения для Тулуна и Нижнеудинска.

В Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна паводков прошла в конце июня-начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, шестеро пропали без вести.