В Госдуму внесли законопроект, запрещающий не тушить лесные пожары

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Члены партии "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, запрещающий властям субъектов РФ отказываться от тушения некоторых лесных пожаров на основании прогноза о возможном ущербе. Соответствующий документ размещен в среду в думской электронной базе данных .

"Не допускаются прекращение либо приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля лесных пожаров в том числе при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен", - говорится в тексте законопроекта. Статьей с такой формулировкой авторы документа хотят дополнить Лесной кодекс.

По мнению авторов законопроекта, которая изложена в пояснительной записке, принимаемые на основании приказа Минприроды решения уполномоченными органами субъектов РФ о прекращении либо приостановке работ по тушению пожаров являются одной из причин, по которой площадь лесных пожаров в России ежегодно увеличивается.

Авторы документа фактический просят отменить соответствующий приказ Минприроды.

Как ранее сообщил ТАСС глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, в 2015 году был подписан приказ Минприроды о мерах по борьбе с лесными пожарами, согласно которому при отсутствии угрозы населенным пунктам, объектам экономики и в том случае, если затраты на ликвидацию пожара превышают возможный прогнозируемый ущерб, органы исполнительной власти региона могут принять решение о приостановке тушения.