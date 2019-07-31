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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Филарет через суд опротестовывает решение Минкультуры о ликвидации Киевского патриархата

Предстоятель неканонической УПЦ отметил, что для принятия такого решения необходимо его личное обращение в Министерство культуры и Министерство юстиции Украины

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Бывший глава так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет подал в суд на Министерство культуры и Министерство юстиции Украины, которые приняли решение о ликвидации УПЦ КП. Об этом он сам заявил на пресс-конференции в среду.

"Министерство культуры и Министерство юстиции приняли решение о снятии с регистрации Киевской патриархии. Этого права они не имеют, - цитирует Филарета "Укринформ". По его словам, для принятия такого решения необходимо его личное обращение в эти ведомства.

"Поэтому мы подали в суд на министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию и Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Суда пока не было, но иск мы подали", - сообщил он.

Ранее в среду Филарет обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП на основании того, что 20 июня состоялся поместный собор, принявший постановление о продлении деятельности церковной структуры и выхода ее из состава Православной церкви Украины (ПЦУ). Тогда же появилось сообщение Министерства культуры, подтвердившего, что Киевская патриархия ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) уже прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии ПЦУ.

15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор двух украинских некононических церковных объединений (Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской православной автокефальной церкви), на котором было объявлено о создании новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Вскоре Филарет, которому решением собора ПЦУ было присвоено звание почетного патриарха, начал утверждать, что при переговорах о создании ПЦУ ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены. Филарет заявил о выходе УПЦ КП из состава ПЦУ и 25 июня создал собственный синод КП - из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужение. Филарет также раскритиковал деятельность ПЦУ и полученный ею от Константинопольского патриархата томос об автокефалии. В свою очередь священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея.

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