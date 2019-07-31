Мультфильм "Маша и Медведь" набрал рекордные 4 млрд просмотров на YouTube

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Эпизод "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" стал единственным анимационным роликом, который набрал более 4 млрд просмотров на YouTube. Об этом в среду сообщили представители пресс-службы правообладателя мультсериала компании Animaccord.

"Российский феномен, мультсериал "Маша и Медведь", популярный во всем мире - от Европы до Латинской Америки, Азии и Арабских стран - не перестает удивлять своими рекордами. Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, "Маша плюс каша", набрал более 4 миллиардов просмотров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что другие эпизоды мультфильма также пользуются успехом в интернете, "почетный статус "миллиардников" на YouTube также получили и два других эпизода мультсериала "Маша и Медведь": "Приятного аппетита", который насчитывает более 1,3 млрд просмотров, и "Большая стирка", который был просмотрен более 1,1 млрд раз".

Animaccord - международная лицензионная компания и студия, которая специализируется на производстве и глобальном продвижении анимационных брендов, медиа и товарном лицензировании, бренд-менеджменте. В 2018 году компания Animaccord была включена в рейтинг топ-150 мировых лицензиаров международного лицензионного издания License Global, получив признание индустрии за глобальное развитие анимационного бренда "Маша и Медведь". В январе 2019 года достижения команды Animaccord в развитии мультсериала были отмечены Книгой рекордов Гиннесса: серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube.