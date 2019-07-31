Акция по борьбе с табакокурением пройдет в "Аптекарском огороде" с 1 по 4 августа

Москва, 31 июля. /ТАСС/. Акция "Дыши полной жизнью" по борьбе с табакокурением пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 1 по 4 августа. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака легких, который отмечается ежегодно 1 августа, сообщила в среду пресс-служба "Аптекарского огорода".

"Первого августа, во Всемирный день борьбы против рака легких, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" откроется инсталляция "Дыши полной жизнью". Каждый посетитель получит в подарок шарик одного из двух цветов: черного, если человек курит, голубого, если не курит. Шарик необходимо поместить в прозрачную конструкцию в форме легких человека. В завершении акции можно будет увидеть, какую долю от общего количества займут черные и голубые шары. Инсталляция будет работать до 4 августа возле оранжерейного комплекса либо внутри него", - говорится в сообщении.

Согласно замыслу акции в приведенном сообщении, инсталляция "Дыши полной жизнью" поможет еще раз напомнить о проблеме табакокурения и его влиянии на развитии рака легких. "Курение является основным фактором риска развития рака легкого. Около 85-90% случаев заболевания так и или иначе связаны с табакокурением, в том числе пассивным. Каждые 10 минут в России от рака легкого умирает один человек", - поясняется в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках акции на территории сада сотрудники высадят пихты, лиственницы, березы, клены, дубы, ольховники, гортензии, чернику, пионы, привезенные из экспедиции с Сахалина и Дальнего Востока.