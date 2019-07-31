Российские школьники заняли пятое место на Международной олимпиаде по экономике

ТАСС, 31 июля. Международная олимпиада школьников по экономике завершилась в среду в Санкт-Петербурге, россияне заняли пятое место. Об этом сообщила пресс-служба Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

"У первой российской команды пятое общекомандное место. Все ее участники получили медали в личном зачете (две золотые, две серебряные и одна бронзовая). Высших наград удостоены Анастасия Небольсина из Калининграда и москвич Семен Морозов. У второй российской команды две бронзовые медали", - говорится в сообщении.

Первое общекомандное место заняли школьники из Бразилии, второе и третье - участники из Китая. "Абсолютным победителем в индивидуальном зачете по количеству набранных очков стал Эндрю Пей (Andrew Pei) из Китая. Он записал на свой счет 172,5 балла из 200. На втором месте бразилец Гильермо Кутрим Коста (Guilhermo Cutrim Costa), на третьем Максимилиан Сурвейор (Maximillian Surveyor) из Новой Зеландии", - отмечают в пресс-службе.

II Международная олимпиада школьников по экономике проходила с 24 по 31 июля в Санкт-Петербурге. В интеллектуальных соревнованиях состязались 29 команд старшеклассников из 24 государств: Австрия, Бангладеш, Бразилия, Гана, Греция, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Казахстан, Китай, Латвия, Малайзия, Непал, Новая Зеландия, ОАЭ, Польша, Португалия, Россия, Румыния, США, Узбекистан, Швейцария, Южная Корея.

Все победители олимпиады вне зависимости от страны, которую они представляют, получат возможность поступления на любую экономическую программу Высшей школы экономики в 2020 году с полным покрытием стоимости обучения.

Международная олимпиада по экономике по инициативе ВШЭ впервые была проведена в 2018 году в Москве, став единственным таким мероприятием в мире. В 2020 году соревнования примет столица Казахстана - Нур-Султан.