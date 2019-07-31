Эксперты: распределение даст опыт выпускникам медицинских вузов и решит проблему кадров

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Возможное введение системы направления выпускников медицинских вузов на работу по распределению поможет регионам решить кадровую проблему в сфере медицины, а также даст возможность молодым специалистам набраться опыта. При этом эксперты в области здравоохранения, опрошенные ТАСС, разошлись во мнении, должны ли получать распределения только представители дефицитных специальностей и есть ли у отличников преимущественные шансы получить "билет" в региональную или федеральную клинику.

Ранее с идеей о возвращении системы распределения выпускников медицинских вузов выступил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Его поддержал президент России Владимир Путин и пообещал обсудить эту тему с правительством. В частности, с Министерством здравоохранения, чтобы оценить возможность и реализуемость идеи распределения тех выпускников вузов, которые учатся на бюджетной основе. Вскоре вышел соответствующий указ.

Справедливая система

Возвращение системы распределения для медиков, которые отучились на бюджетной основе, помогло бы молодым специалистам, получить необходимую практику и определиться с направлением, в котором они хотят развиваться. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга, хирург-онколог с 30-летним стажем Александр Егоров. "Человек мог набраться опыта, взглядов, что бы он хотел, в какой бы сфере или узкой отрасли работать - и после окончания этих трех лет - уже свободное трудоустройство, но у него уже есть трудовая книжка", - отметил депутат. Точку зрения Егорова разделяют представители Якутии, где в прежние времена благодаря системе распределения не было проблемы с кадрами.

"Мы категорически "за" двумя руками, чтобы распределение шло не только внутри регионов, но и между ними. Очень много докторов приезжали в Якутию из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Существовал хороший конгломерат обмена теорией и практикой между представителями различных медицинских школ. И, конечно, это была романтика, жизнь в другом пространстве", - поделилась мнением с ТАСС министр здравоохранения региона Елена Борисова.

Подготовка будущего врача на бюджетном отделении стоит достаточно больших затрат, которые было бы справедливо отработать в ситуации кадрового дефицита медиков первичного звена, считает директор Медицинского института Петрозаводского госуниверситета профессор Александр Балашов. "Я думаю, это благо. Это решение выстраданное, я бы сказал, потому как, действительно, кадровый дефицит, особенно на уровне первичного звена, участковых, центральных районных больниц, он ощущается. Дефицит ощущается даже у нас, в Республике Карелия, несмотря на то что здесь есть свой вуз, и мы в основном стараемся направлять наших выпускников в регион", - отметил собеседник агентства. Представители Тамбовской и Кировской областей также считают систему распределения хорошим методом для решения кадровой проблемы.

Дефицит может смениться текучкой

Не все представители медицинского сообщества видят в системе распределения единственный способ удержать молодых врачей на местах. В первую очередь нужно создавать оптимальные условия для работы и тогда медики будут закрепляться по собственному желанию, считает председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

"Мне не представляется система [распределения] оптимальной, потому что, если человека направлять куда-то работать не по его желанию, то, естественно, он будет стремиться всеми путями и возможностями по окончании этого срока уехать", - пояснил глава комитета. "Восстановление обязательного распределения не решит кадровых проблем региональной медицины, а проблема кадрового дефицита сменится проблемой "текучести" кадров", - также считает начальник Учебно-методического управления Уральского государственного медицинского университета Наталья Шкиндер.

Как удержать

Сегодня в регионах работает система, в чем-то схожая с распределением, но о том, в какой больнице студент будет работать, он знает уже при поступлении. В этом смысл набора по целевому направлению - власти и учреждения определяют дефицитные специальности и обучают врачей за счет бюджета. Молодые медики при этом после выпуска обязаны отработать в конкретном учреждении определенный срок. В таком механизме есть свои плюсы и минусы.

Опыт работы регионов по целевому обучению уже сейчас показывает, что предлагаемые условия не всегда устраивают молодых медиков. Врачам нужно гарантировать благоустроенное жилье, отмечает глава Минздрава Якутии Елена Борисова. "К сожалению, не везде это возможно: до сих пор у нас есть населенные пункты с печным отоплением. Согласно нашему соцопросу среди молодых медиков, на втором месте по требованиям специалистов - доступ к интернету, на третьем - уровень соцкультбыта", - сказала собеседница агентства.

Во Владимирской области, где есть примеры того, когда врачи увольняются с мест, которые им определены по целевому направлению, отмечают, что зачастую это происходит из-за более выгодных условий, которые предлагают частные клиники, и потому что специалистов не устраивает качество жизни в сельской местности. В Нижегородской области, как и во многих регионах страны, для закрепления на местах по программе "Земский доктор" выдают 1 млн рублей медикам, переехавшим в село, работники со средним профессиональным образованием в аналогичной ситуации получают 500 тыс. рублей.

В Саратовском госмедуниверситете обучение по целевому направлению - одно из ключевых, в прошлом году "целевики" составили почти 40% от числа первокурсников. По словам самих студентов, это придает им уверенность в своей нужности. "Я выпускник, для меня очень важно понимать, что я буду востребован в профессиональном плане. Я обучался по целевому направлению и знаю, что смогу устроиться на работу в родной для меня район", - рассказал выпускник лечебного факультета 2019 года Тимур Ужахов.

При этом целевое обучение сейчас также выступает хорошим инструментом для укомплектования учреждения специалистами. Во Владимирской области за счет "целевиков" удается покрыть нехватку докторов на 75%.

Равные права

В отличие от студентов-"целевиков", которые уже на старте понимают, где им предстоит работать, для тех, кто может попасть под распределение, это станет известно только после окончания вуза. В связи с этим представители медицинского сообщества расходятся во мнении, могут ли у выпускников-отличников быть преимущества при направлении на будущее место работы и кто может попасть под распределение - все врачи или только те, кто работает по дефицитным специальностям.

Министр здравоохранения Якутии, где не хватает анестезиологов, неонатологов, акушеров-гинекологов, психиатров и фтизиатров, считает, что систему распределения необходимо внедрять по всем врачебным специальностям. "Если будут вводить распределение, то <...> никто не должен быть в особых условиях, не может быть двойственности", - разделяет мнение Борисовой ректор Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера (ПГМУ), заслуженный деятель науки РФ Ирина Корюкина.

Во Владимирской области, где особо нуждаются в специалистах первичного звена - терапевтах и участковых врачах-педиатрах, предпочли бы распределять представителей именно этих направлений. "Если вводить систему распределения, то по остродефицитным специальностям. Речь идет о таких направлениях как анестезиология и реанимация, педиатрия, терапия, онкология, неонатология, общая врачебная практика, неврология, скорая медицинская помощь", - сказали ТАСС в Министерстве здравоохранения Новгородской области.

Преимущества для отличников

Студенты при этом имеют свое мнение относительно того, где они могут работать по распределению. "Если студент обучается хорошо, то он заслуживает работы в краевой или федеральной столице", - выразила свое мнение ТАСС одна из студенток стоматологического факультета ПГМУ.

Система распределения может облегчить поиск работы, отметил врач-анестезиолог медико-санитарной части №7 города Перми Борис Петров, но уточнил, что, по его мнению, это не всегда может дать желаемый опыт. "Система нацелена на закрытие ставок именно в регионе, куда не все врачи готовы ехать, а второй момент - есть ограничение, врачи могут идти по целевому распределению в больницу, в которой они по своей профессии недостаточно опыта получат, потому что там очень узкий спектр операций или очень старое оборудование, либо оборудования нет", - считает он.

Стремление закрепиться сразу на престижном месте работы не говорит об истинном желании стать практикующим врачом, отмечает депутат Егоров. "Если человек просто хочет закрепиться за Санкт-Петербургом, понимая, что в глубинке хуже, чем здесь, так вот как раз мы и получаем врачей с желанием только получить какие-то блага от города, но это не всегда есть желание быть хорошим специалистом. А чтобы стать хорошим специалистом, нужно время и именно практический навык, общение с пациентами", - отметил представитель Заксобрания.