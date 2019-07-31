Россия и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании дипломов и степеней

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство России и правительство Венгрии подписали соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Соответствующий документ опубликован на сайте Минпросвещения России.

"Целью настоящего соглашения является облегчение взаимного признания образования и квалификации, ученых степеней, полученных в Российской Федерации и Венгрии, для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в государствах сторон в соответствии с законодательством государств сторон", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что признаются аттестаты об общем, среднем профессиональном и среднем специальном образовании, полученные в обеих странах. Дипломы о высшем образовании также являются сопоставимыми в России и Венгрии.