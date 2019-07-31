В Казани пройдет фестиваль самозанятых, где они смогут предложить свои товары и услуги

КАЗАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Самозанятые жители Татарстана смогут представить свои продукты и услуги на фестивале, который пройдет в Казани 10-11 августа. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии Казани.

"Свои товары и услуги предложат более 200 предпринимателей. На площадке фестиваля будет организовано восемь функциональных зон: маркет, фуд-корт, экобазар, лекторий, фитнес, детская, зоны услуг и консультаций", - говорится в сообщении.

У гостей фестиваля будет возможность послушать лекции самозанятых и других спикеров, пройти мастер-классы. Для участников будет работать зона фитнеса, где люди смогут научиться новым упражнениям и подобрать для себя программу тренировок. Желающие получат консультации юристов, психологов и специалистов по пенсионному страхованию, а специалисты Центра поддержки помогут зарегистрироваться в качестве самозанятого.

По данным на конец июня текущего года, в республике статус самозанятого получили 15 тыс. человек.

Налоговый режим для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.